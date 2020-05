HOJE

Lulu Santos: o cantor toca canções como Tempos Modernos e Toda Forma de Amor em seu canal do YouTube, a partir das 21h30

Jorge e Mateus: a dupla sertaneja entra ao vivo mais uma vez, às 17 horas, pelo canal do YouTube, tocando seus maiores hits, como Louca de Saudade e Cheirosa

Xand Avião: gênero que tem invadido as lives, o forró vai comer solto na live de Xand Avião, a partir das 20 horas, no YouTube

AMANHÃ

Festival Bananada: em parceria com alguns festivais brasileiros, uma marca de cerveja

promove desde o dia 30 apresentações diárias

no YouTube. Amanhã,

é a vez do Bananada tomar forma, com shows das bandas Boogarins, Liniker e os Caramelows, Felipe Cordeiro e Tulipa Ruiz. Os shows começam às 20 horas

Alceu Valença: o pernambucano faz uma live solidária dentro do projeto Juntos pela Música, no canal do YouTube, a partir das 18 horas

Simone: a cantora da MPB tem promovido sempre aos domingos, a partir das 18 horas, lives solidárias em seu Instagram oficial (@simoneoficial), com participação do público