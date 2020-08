Magazine 'Esquadrão Suicida 2' terá mais explosões do que nunca, diz James Gunn; veja cenas do filme Filme previsto para 2021 terá Margot Robbie, Alice Braga, Viola Davis e Idris Elba

James Gunn, o diretor do segundo filme de "Esquadrão Suicida", previsto para 2021, respondeu às perguntas de alguns fãs neste sábado (22), durante o evento DC FanDome. Durante a conversa, Gunn garantiu que o novo filme terá "mais explosões do que nunca". "O cara que fez os efeitos de sons [...] disse que tinha mais efeitos especiais nesse filme do que os de todos ...