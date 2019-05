Magazine Espinha ereta, coração tranquilo

Com base na relação entre corpo e mente, a programação do 1º Life Care foi pensada contemplando a participação tanto de profissionais como cirurgiões plásticos, educadores físicos e consultores de estilo quanto psicólogos, psiquiatras e terapeutas holísticos. As atividades ocorrem sempre entre 14 e 19 horas, no 3º piso do Shopping Bougainville, onde o time de especial...