O show precisa continuar, apesar do isolamento social. A cada dia, mais espetáculos teatrais são levados para as plataformas de streaming, incentivando o acesso à arte. Companhias disponibilizam suas produções de forma gratuita on-line. Cresce também o número de visualizações dos mais diferentes gêneros teatrais, da comédia ao drama, para adultos e crianças. Veja algumas opções de peças teatrais que podem ser assistidas na web.

O Fantasma da Ópera

O clássico da Broadway foi disponibilizado pelo teatro em seu canal no YouTube, The Shows Must Go On. Todas as sextas-feiras, um musical é apresentado e fica disponível por 48 horas. Ramin Karimloo e Sierra Borgess executam a versão de O Fantasma da Ópera ao vivo, do Royal Albert Hall. A montagem de 2011 tem produção de Cameron Mackintosh, inspirada no original de Hal Prince e Gillian Lynne. No elenco estão mais de 200 participantes.

Onde ver: www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag

Love Never Dies

A continuação de O Fantasma da Ópera também pode ser assistida on-line. A produção australiana Love Never Dies foi filmada no Regent Theatre de Melbourne. Phantom quer ouvir a voz de Christine e reconquistar seu amor, por isso ele a atrai até Nova York, onde vive.

Onde ver: www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag

Elizeth, a Divina

O musical de 2018 tem direção geral de Sueli Guerra, direção musical de Tony Lucchesi e no elenco estão Izabella Bicalho, Jefferson Almeida, Cilene Guedes e Dennis Pinheiro, além dos músicos Ciro Magnani, André Vercelino e David Nascimento. A peça Elizeth, a Diva mostra a vida e a carreira da cantora Elizeth Cardoso e traz canções como Naquela Mesa e Chão de Estrelas.

Onde ver: www.espetaculosonline.com

Até o Final da Noite

Os atores Angela Vieira, Isio Ghelman, Letícia Cannavale e Rogério Garcia estão no elenco da peça Até o Final da Noite, de Julia Spadaccini. A produção de 2015 tem direção de Alexandre Mello. A comédia narra o encontro entre dois casais, de gerações diferentes, que discutem os papéis familiares.

Onde ver: www.espetaculosonline.com

Comédia Russa

João Fonseca dirige o espetáculo Comédia Russa, que tem no elenco atores como Alexandre Pinheiro, Cristina Mayrink e Natalia Lage. A montagem com texto de Pedrio Bricio é de 2010. Entre os temas abordados, estão a burocracia em uma repartição pública e assassinatos em série. Tudo com muitas gargalhadas.

Onde ver: www.espetaculosonline.com

Era no Tempo do Rei

O ator e cantor goiano Leo Jaime está no elenco da peça Era nos Tempos do Rei, do diretor João Fonseca. O espetáculo de 2010 foi muito elogiado. Também estão no palco os atores Soraya Ravenle, Izabella Bicalho e André Dias, entre outros. A trilha sonora do musical tem músicas de Carlos Lyra e Aldir Blanc.

Onde ver: www.espetaculosonline.com

Billdog 2

A trama policial e de ação que ficou em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil está na internet. O roteiro tem toques de cinema, história em quadrinhos e cultura pop dos anos 1970/80. Fala de um assassino de aluguel criado pelo inglês Joe Bone. O ator Gustavo Rodrigues interpreta 46 personagens. Billdog 2 é uma continuação do primeiro espetáculo.

Onde ver: www.youtube.com/watch?v=q3gT-rWgiqk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25ddoE6n8pID5mN8cnPMuelCDp6eXH8gYl-RGpH1HmnVCpdtl6ko-StTc

Tatá, o Travesseiro

Também disponibilizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, a peça lúdica Tatá, o Travesseiro tem aventura e brincadeiras com bonecos. O espetáculo da Artesanal Cia. de Teatro mostra os conflitos infantis de forma leve, estimulando a coragem. O personagem central é uma criança tímida e introspectiva que vive aventuras com seu travesseiro. A trupe utiliza bonecos e máscaras para incentivar a imaginação. Texto e dramaturgia de Andrea Batitucci, Gustavo Bicalho e Patrícia von Studnitz.

Onde ver: https://vimeo.com/336937559