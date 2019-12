Magazine Espetáculo “The Kings – Live Experience” presta homenagem para Michael Jackson, Queen e Abba Serão mais de 2 horas de música, relembrando grandes sucessos dos artistas homenageados

Os fãs de Michael Jackson e das bandas Queen e Abba têm encontro marcado nesta quinta-feira, às 21 horas, com o espetáculo The Kings – Live Experience, no Centro de Convenções da PUC Goiás. O show engloba os melhores momentos dos concertos Abba Experience in Concert (no alto), Queen Experience in Concert (embaixo, á esquerda) e Tributo ao Rei do Pop – Michael ...