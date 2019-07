Magazine Espetáculo Sem Cerimônia, da jornalista Fernanda Gentil, é um dos destaques culturais Outra opção é o show da banda Falamansa

Apesar de ter se tornado conhecida como jornalista esportiva, a carioca Fernanda Gentil se jogou de vez no entretenimento e agora estreia no teatro. A loira traz para Goiânia o espetáculo Sem Cerimônia, com sessões sábado e domingo, no Teatro PUC. No monólogo, ela propõe um momento de reflexão com o público a partir de experiências pessoais e profissionais vivi...