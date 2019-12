Magazine Espetáculo resgata a vila e os personagens da série Turma do Chaves Montagem será apresentada neste domingo no palco do Teatro Goiânia

O espetáculo Turma do Chaves, da Cia. Flor do Cerrado, é a atração deste domingo, a partir das 17 horas, no Teatro Goiânia. A peça, que relembra um dos programas de comédia mais famosos da televisão dos últimos tempos, celebra os sete anos da companhia, fruto de uma oficina de teatro do ponto de cultura de Trindade. No palco, os atores vão homenagear o humori...