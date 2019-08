Magazine Espetáculo no Centro Cultural UFG aborda participação de mulheres na Guerrilha do Araguaia A temática ilustra o espetáculo carioca Guerrilheiras ou para Terra Não Há Desaparecidos, que será apresentado nesta quinta e sexta-feira, sempre às 20 horas

No palco, o barulho da água corrente faz parecer que ali, muito próximo, há um rio que percorre o seu caminho no encontro às franjas do mar. Se o espectador ouvir com mais atenção, o som se precipita como o ruído do sangue que pulsa na veia de 12 mulheres que participaram da guerrilha do Araguaia. A temática ilustra o espetáculo carioca Guerrilheiras ou para Te...