Magazine Espetáculo Nem a Morte nos Separa vai ser encenado em seis espaços públicos de Goiânia "Estar na rua é estar sempre alerta, um constante exercício de improvisação. Isso nos seduz”, conta o diretor Lázaro Tuim

Com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Nem a Morte nos Separa, do Grupo Solo de Dança, vai ser encenado em seis espaços públicos da cidade. Para os artistas, apresentar fora do teatro tem gosto especial. “O que temos na rua é um estado de tesão do início ao fim. Pode ser um cachorro que late, um carro de som que passa, um pedinte que adentra a cena. Muitas...