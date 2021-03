Dez anos após a sua estreia, o espetáculo de dança Nega Lilu ganha nova montagem pela Nalini Cia. de Dança, com coreografia assinada por Valeska Gonçalves. O lançamento será neste domingo, às 19 horas, com transmissão por intermédio do canal no YouTube e perfil do Facebook da Nega Lilu. Com trilha sonora interpretada pela cantora Nila Branco e banda, o espetáculo conta com as bailarinas Gabriela Leite e Isabel Mamede no novo elenco.

A performance é uma adaptação do romance ficcional Sem Palavras, de Larissa Mundim e Valentina Prado, publicado em 2013. A narrativa apresenta Laura Passing (Nega) e Brisa Marin (Lilu), que vivem uma história de amor marcada pela fragilidade dos encontros e pela urgência das relações mediadas pelo virtual.

Essa é a terceira versão do espetáculo, que precisou ser adaptada para a exibição na internet por conta da pandemia. As alterações, no entanto, são vistas como positivas pela equipe, já que a edição dos vídeos permite destacar detalhes que não seriam vistos com facilidade a olho nu e realizar uma “aproximação” entre o espectador e as intérpretes. Valeska Gonçalves coreografou Nega Lilu nas outras duas ocasiões, a primeira delas também interpretando, dividindo o palco com a bailarina Flora Maria.

Com as limitações impostas pelo momento atual, foram feitos apenas dois ensaios gerais com a equipe. A gravação também teve agenda reduzida e foi realizada em dois dias, no palco do Teatro Sesc Centro. Como resultado, a coreógrafa avalia que “a essência do conteúdo e da forma foram preservados”, destacando a rápida movimentação das bailarinas para abraçar as novas condições de trabalho.

Música

O protagonismo da música, que coexiste harmoniosamente com a dança, é uma das características marcantes do espetáculo. Não só a música conduz a coreografia, como embala a relação de Nega e Lilu em cena. A cantora Nila Branco entrou em estúdio para interpretar a eclética trilha sonora com a banda formada por Nonato Mendes no baixo, Jader Steter na bateria e Front Jr., que gravou guitarra e violão e assina a direção musical.

Entre o pop, o samba e o blues, a seleção traz músicas de Depeche Mode, Mart’nália, Orlando Silva, The Supremes e clássicos como Ain’t no Sunshine, de Bill Withers. A iluminação dá o toque final para o tom intimista do cenário, assinada por Henrique Rodovalho com execução de Sérgio Galvão. Henrique participou também da concepção do cenário, em parceria com Valeska Gonçalves, que idealizou o figurino.

Logo após a apresentação de estreia na noite de domingo, a coreógrafa, a cantora Nila Branco e as bailarinas Gabriela Leite e Isabel Mamede participam de um bate-papo pelos mesmos canais da Nega Lilu, onde vão compartilhar bastidores da montagem com o público. O espetáculo Nega Lilu tem apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.