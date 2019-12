Magazine Espetáculo Macbeth - A Máscara da Maldade será apresentado no Teatro Espaço Sonhus O espetáculo, criado e coreografado por Branquinho, apresenta o personagem título, ao mesmo tempo, como homem e mulher, criança e adulto, afastando da dimensão da memória o corpo individual

Livremente inspirado na peça Macbeth, de William Shakespeare, o espetáculo Macbeth - A Máscara da Maldade será apresentado nesta quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Espaço Sonhus. O espetáculo é resultado de uma pesquisa do ator e dançarino Marcos Maria Branquinho (foto). O solo de dança se apoia no butoh, técnica japonesa inspirada em movimentos de vanguarda, como e...