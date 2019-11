Magazine Espetáculo infantil No mundo de Alice será encenado no Basileu França As apresentações serão todos os dias, às 19h30, exceto domingo (1º), que será às 16 horas

A área de Dança do Itego em Artes Basileu França apresenta em curta temporada o musical infantil Alice no País da Maravilhas, a partir desta quarta-feira até 4 de dezembro, no Teatro Basileu França. As apresentações serão todos os dias, às 19h30, exceto domingo (1º), que será às 16 horas. A direção geral e artística é da professora e bailarina Simone Malta...