"Hashtag Macbeth" estreia no palco do Teatro Zabriskie

O espetáculo Hashtag Macbeth, adaptação do clássico de Shakespeare, estreia nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Zabriskie. A peça será reapresentada em outras quatro sessões, sendo uma no sábado, outra no domingo e as últimas duas nos dias 13 e 14. No elenco, os atores Ludmyla Marques, Rafael Freitas e Lina Reston. No palco, a história de um general que trama o a...