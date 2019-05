Magazine Espetáculo do Gustav Ritter homenageia trajetória da escritora Clarice Lispector

O espetáculo Clarice, do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, será apresentado nesta sexta-feira, às 20 horas, no Núcleo de Teatro II em Goiânia. A peça faz parte de série de homenagens a grandes artistas da literatura nacional, que neste ano relembra a trajetória de Clarice Lispector. O texto retrata a vida e obra da autora, uma história em que se mesclam a c...