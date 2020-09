Magazine Espetáculo do Cabeça Oca é indicado ao Troféu HQMIX 2020 Premiação acontece no dia 12 de dezembro, em São Paulo

O espetáculo teatral "Turma do Cabeça Oca contra o Bullying" foi indicado ao Troféu HQMIX 2020 na categoria "Produção para Outras Linguagens". A premiação acontece no dia 12 de dezembro, no Sesc, em São Paulo. Também concorrem ao prêmio: - Turma da Mônica: Laços - O Filme (cinema) - The Boys 1ª temporada (série) - Turma do Pererê.Doc (documentá...