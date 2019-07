Magazine Espetáculo “Das Cinzas Coração” destaca linguagens do cinema e do circo

O grupo Quimera Criações Artísticas e o Teatro Ateliê apresentam neste domingo, às 18 horas, no palco do Centro Cultural UFG, o espetáculo Das Cinzas Coração (foto). Com abordagem circense, o texto destaca a linguagem do cinema mudo de um século atrás para abordar questões como a opressão feminina no início no século 20. No enredo, a personagem Aurora reage às agrura...