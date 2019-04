Magazine Espetáculo Cristo – Musical da Paixão apresenta versão moderna da Paixão de Cristo Peça, que será encenada neste domingo (21), tem início às 18h30 em shopping de Goiânia

Para construir toda a estrutura cênica do espetáculo Cristo – Musical da Paixão, o diretor Victor Hugo Igreja precisou começar a trabalhar na produção do musical cinco meses antes, no final de 2018. Tudo porque a peça, que será encenada neste domingo (21), às 18h30, no Passeio das Águas Shopping, envolve palco giratório e cenários 3D, adaptações de canções da MPB...