Magazine “Espero ter rompido essa bolha”, diz escritora Micheliny Verunschk ao POPULAR Ao POPULAR, a autora diz que ainda não pode anunciar o nome de seu novo trabalho, mas revela seus modos de criação

Nascida no Recife, criada no sertão pernambucano, hoje radicada em São Paulo e com publicações em diversas editoras independentes, incluindo a editora Martelo, de Goiânia, Micheliny Verunschk tem construído uma das carreiras literárias mais interessantes do Brasil na atualidade, surpreendendo com trabalhos que instigam reflexões. É assim no romance O Som do Rugido da ...