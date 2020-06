Magazine Espera até o Natal

Coreografia na ponta do pé, figurinos prontos e calendário definido. O grupo Luar Sertão estava com tudo pronto desde janeiro para o início da temporada 2020. Os preparativos ficaram prontos com bastante antecedência, segundo o presidente da quadrilha e noivo na dança, Ricardo da Silva Reis, de 34 anos. “Fizemos 40 ensaios e tínhamos mais de 40 apresentações na agenda. Em a...