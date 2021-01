Magazine Especulações sobre elenco do BBB fazem parte do aquecimento Embora a previsão para a divulgação dos nomes esteja cravada para o dia 18, o diretor Boninho, em seu perfil no Instagram, promete para sexta-feira (8), revelações importantes

Com estreia prevista para 25 de janeiro, a 21ª edição do BBB já rende bolsa de apostas na internet. Depois de Fiuk ser apontado como nome certo nesta temporada, o cantor Gustavo Mioto também foi apresentado como possível participante. No Twitter, um perfil anônimo cravou que Kéfera, atriz e influenciadora digital, também estará no novo time. O caso, no entanto, é que a...