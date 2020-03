A chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil impactou a rotina de todos. Bares, shoppings e restaurantes fechados, o noticiário sendo bombardeado pelo tema, novelas canceladas e grupos de WhatsApp monotemáticos. Cuidados, alertas, dicas de saúde e falsas informações provocam efeitos diferentes nas pessoas. Tem quem se adapte, quem se desespere e também quem entre em pânico. O aumento do medo e da ansiedade é um fator que põe em risco a saúde mental de boa parte da população durante a crise sanitária.

Diante da incerteza provocada, sentimentos como nervosismo, agitação, estado de alerta e ações como não conseguir pensar em outra coisa, necessidade de ver e ouvir constantemente informações sobre a pandemia e dificuldade para realizar tarefas diárias são manifestações comuns em boa parte das pessoas. Do ponto de vista da assistência à saúde psiquiátrica, um efeito colateral indesejável, mas inevitável, é o provável aumento na população em geral de distúrbios de saúde mental.

“Ansiedade, depressão, estresse, insônia, hipocondria e variantes do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) devem aumentar em pacientes que são escravizados pelas próprias mentes em rituais infindáveis de limpeza e lavagem”, explica o médico Leonardo Caixeta, professor titular da Faculdade de Medicina da UFG e presidente da Associação Psiquiátrica de Goiás. Para ele, o mais importante no momento é as pessoas distinguirem o que é medo real – que leva à prevenção e aos cuidados necessários para evitar a infecção – do que é pânico desmedido.

“O medo que se origina de uma ameaça externa perceptível e que é proporcional a ela geralmente tem base real. Por outro lado, quando é desmedido ou desproporcional ao estímulo que lhe deu origem, ou ainda quando é manifestado de forma mais intensa por alguns que por outros, merece questionamento se não se trata, na verdade, de pânico exagerado”, diferencia o psiquiatra. Entender bem essa fronteira foi fundamental para que a advogada Simone Carvalho de Mendonça encarasse o período de isolamento social com um pouco mais de tranquilidade.

Ela, que teve contato com parentes que chegaram recentemente da Europa, foi orientada pelo escritório onde trabalha a ficar em casa. “Eles acharam mais prudente eu me afastar e ficar produzindo em isolamento. Tenho pautado minha vida pela cautela e prevenção. Moro com meus pais, que têm mais de 60 anos e fazem parte do grupo de risco”, explica. O distanciamento social tem sido seguido à risca para evitar o contágio. “Acho que é necessário ter todos os cuidados, mas também precisamos não entrar no pânico social”, defende.

Identificar pensamentos que possam causar mal-estar, reconhecer as emoções e aceitá-las são alguns dos conselhos de especialistas sobre como encarar de uma forma mais saudável a situação que atinge a todos. Pessoas com personalidade ansiosa, também chamada de personalidade anancástica, bem como portadores de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e pacientes com depressão e doença bipolar são os que mais sofrem com a atual pandemia do medo. Neles, os pensamentos não param, principalmente os mais catastróficos.