Magazine Especialistas explicam se há relação entre a queda de temperatura e o aumento de casos de gripes Segundo pneumologista, as aglomerações de pessoas estão entre os fatores principais para a transmissão de vírus, somadas ao fato de que, com o clima frio, a tendência é manter os ambientes com janelas e portas fechadas

A baixa temperatura chegou até os goianos nos últimos dias. A frente fria tem previsão de permanecer por mais alguns dias, com o termômetro podendo marcar até 8º C. Quando a temperatura cai, Maria do Carmo Garcia, de 87 anos, sofre mais com os problemas respiratórios e trata logo de se agasalhar bem. Na hora de dormir, dois cobertores já ficam de prontidão para passar a...