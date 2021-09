Magazine Especialistas explicam como falar de forma segura sobre suicídio e os mitos que rodeiam o tema Especialistas explicam como falar de forma segura sobre suicídio e os mitos que rodeiam o tema ainda considerado tabu

Ela nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Com apenas 10 anos, o filho mais velho da advogada Liliane Costa, de 50 anos, praticou automutilação, fazendo cortes pelo próprio corpo. Uma severa depressão fez com que pensamentos suicidas atormentassem a vida do rapaz e da família por longos quatro anos. “O momento mais difícil foi quando entendi que a depressão...