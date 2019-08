Magazine Especialistas dizem que melhorar a consciência diante da finitude pode propiciar uma vida melhor O que seria uma espécie de “síndrome da imortalidade” tem feito a civilização ocidental deixar de encarar a vida como um ciclo, com início, meio e fim. A consequência prática é a velha sensação que um dia vem de que não se viveu como se deveria

Há 11 anos coragem se transformou no sobrenome da influenciadora digital Lu Salatiel, de 44 anos. Em 2008, ela foi diagnosticada com câncer na tireoide, o que fez com que ela passasse duas vezes pelo centro cirúrgico. De lá pra cá outro tumor foi localizado na mama e a doença a levou por mais três vezes para sala de operação. A história é contata pela própria ...