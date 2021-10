Magazine Especialista diz que cenas de tiros precisam seguir protocolos rígidos Ele também destacou que as armas cenográficas ficam todo o tempo sob o controle de técnicos e só vão para as mãos dos atores no momento da execução da cena. Os tipos de armas e munição utilizados, segundo ele, variam muito

Moacyr Duarte, especialista em gerenciamento de risco, afirma que as gravações de cenas com armas de fogo precisam seguir um protocolo muito rígido de segurança para evitar acidentes como o ocorrido nesta quinta (21) no set do filme "Rust", com Alec Baldwin, que acabou com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Em entrevista ao programa Encontro (Globo...