Magazine Especial ‘Falas da Vida’ busca combater o preconceito e dar voz aos idosos No Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa, 1º de outubro, especial homenageia esse grupo que representa hoje 18,9% da população

Eles representam 18,9% da população brasileira. São mais de 40 milhões de pessoas que trabalham, cuidam, inovam, cantam, apoiam, namoram, sonham e fazem acontecer no cotidiano, na economia, na família e em toda a sociedade. Em um primeiro momento, talvez poucas pessoas associem que estamos falando de brasileiros com mais de 60 anos. E eles são o tema do especial Fa...