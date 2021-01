Magazine Espaços culturais sem previsão de reabertura

Impulsionar a ocupação do Centro Cultural Martim Cererê sempre às quintas-feiras era uma das justificativas para a criação do projeto Quinta Maravilha. O lançamento da ação, em março de 2020, pautou o último evento do local antes que a Secretaria do Estado da Cultura (Secult Goiás) instituísse o fechamento de todos os equipamentos culturais por conta da pandemia. Já há...