Espaço de inspiração

É sentado no quintal de casa no Setor Jaó que o cantor e compositor Pádua, um dos principais nomes da MPB goiana, busca inspiração para compor e também para descansar. O cantinho é um dos mais queridos do artista que, em tempos de calor, gosta de colocar uma mesa para curtir a lua, tocar o violão e receber os amigos para uma boa roda de conversa. “É o nosso grande pl...