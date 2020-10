Magazine Esforço que compensa

Os adeptos do hábito de acordar cedo por escolha própria garantem que - embora pareça um sofrimento deixar a cama antes do nascer do sol - o esforço vale a pena. Acostumado a ter uma vida mais noturna em razão de um restaurante que comandava antes da pandemia, o chef Pedro Ernesto, de 35 anos, é um recém-chegado ao clube das 5 da manhã. Devido à crise, o estabelecimen...