Magazine Escute os sinais Atrasos e transtornos da fala devem ser percebidos precocemente pelos pais. Especialistas apontam os primeiros sinais

A comunicação entre os pais e o bebê começa muito antes da fala. O contato visual, as expressões faciais, o apontar dos dedos e os sons emitidos pela criança dizem tanto quanto o choro e a risada. Quando as primeiras palavras são aprendidas, uma nova fase na comunicação se inicia e uma série de dúvidas em relação à performance dos pequenos bombardeiam pais e co...