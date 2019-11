Magazine Escutar música com letras tão depressivas afeta de alguma maneira a vida de quem as escuta? “Quando o jovem ouve essas músicas, acabam tendo enorme identificação e talvez isso explique um pouco o sucesso delas", destaca o mestre em psicologia, Wadson Arantes Gama

“Você foi embora e eu preciso ficar chapada o tempo todo/ Para parar de pensar em você”, lamenta Tove Lo em Habits (Stay High). A canção fez enorme sucesso nas pistas quando lançada em 2013 e ganhou remixes de DJs do mundo inteiro. Mas será que escutar música com letras tão depressivas afeta de alguma maneira a vida de quem as escuta? Mestre em psicologia, Wadson Ara...