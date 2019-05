Magazine Escultura que pode ser do artista Veiga Valle é encontrada em brechó no Rio de Janeiro O colecionador de artes Marco Caiado adquiriu a peça por R$ 600

Quando o colecionador de arte Marcos Caiado adquiriu em um brechó em Copacabana (RJ) uma peça por R$ 600 ele não tinha certeza do que estava levando para casa. No meio de várias obras, ele enxergou uma escultura que, no primeiro olhar, tinha características dos traços do artista goiano José Joaquim da Veiga Valle (1086-1874). Logo de cara, ele demonstrou inter...