Magazine Escritos revelados

Essa história começa dois séculos atrás, em 1812, com um navio encalhado na costa de Devonshire, no sudoeste da Inglaterra. Ninguém morreu no acidente, mas quase tudo se perdeu. Do baú de Maria Branwell, de 29 anos, que naufragou, conseguiram salvar alguns poucos itens, entre os quais um livro que ela deve ter comprado dois anos antes. O resto, como ela escreveu depo...