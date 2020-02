Magazine Escritores lançam três livros que contam as origens de Goiânia a partir da criação do Centro A coordenação dos trabalhos é do pesquisador e presidente da Academia Goiana de Letras, Ubirajara Galli

Quem foram os primeiros moradores do Centro de Goiânia? De onde vieram? Quais foram as grandes mudanças arquitetônicas da região? Essas e outras questões históricas sobre a origem da capital são retratadas nos livros Rua 20, Centro: A Maternidade do Urbanismo Goianiense; Rua 8, Centro: Pioneiros e Lazer; e Rua 29, Centro: 4 Quadras de Muita História. A coordenaç...