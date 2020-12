Magazine Escritora Thaise Monteiro lança o livro A Casa da Rua 1013 “É um livro de poesias, mas também de memórias que eu construo a partir da ideia de arquitetura, refletindo metaforicamente a ideia de parede, coluna, viga, cômodos, que sustentam as páginas da obra”, destaca a autora, vencedora da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos

A antiga casa do Setor Pedro Ludovico e todas as memórias da infância povoam o trabalho da escritora Thaise Monteiro, autora do livro A Casa da Rua 1013 (autopublicação). Como uma caixa que guarda lembranças de algumas moradias da autora, a publicação apresenta poemas criados dentro de sua própria residência durante os primeiros meses de pandemia. Dividi...