Magazine Escritora lança livro sobre autoconhecimento

A palestrante e escritora Yonara Aniszewski lança nesta terça-feira, às 17 horas, o livro Só Hoje – A Única Forma de Vencer Na Vida, em noite de autógrafos no Armazém do Livro. O livro desenvolve a inteligência emocional do leitor, estimulando o autoconhecimento e a gestão emocional. Parte das vendas será revertida ao Hospital do Câncer de Goiânia. Entrada franca. Aveni...