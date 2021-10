Magazine Escritora goiana é semifinalista do Prêmio Oceanos, um dos mais importantes da língua portuguesa Maria José Silveira concorre ao lado de nomes consagrados, como Mia Couto e Cristovão Tezza, com o Romance 'Maria Altamira'

“Uma história começa em qualquer lugar e em qualquer momento”, diz o prólogo de Maria Altamira, sétimo romance da escritora, tradutora e editora Maria José Silveira (Editora Instante). No livro, a história tem início em 1970 na cidade de Yungay, no Peru, com eventos que se assemelham a outro momento ocorrido na cidade de Altamira, no Pará, apresentado anos mais tarde. Sã...