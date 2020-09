Magazine Escritor goiano vence prêmio literário da Livraria Lello de Portugal De Piracanjuba, Márcio Cruzeiro é um dos vencedores do concurso Contos da Quarentena

Goiano de Piracanjuba, o escritor Márcio Cruzeiro, de 56 anos, é um dos vencedores do concurso literário Contos da Quarentena promovido pela centenária Livraria Lello, do Porto, em Portugal. O anúncio dos seis vencedores foi realizado em uma live nas redes sociais da livraria. Ao todo, participaram do concurso 5.655 novos escritores de 39 países. Além de Márcio, o Brasil f...