Magazine Escritor goiano Márcio Cruzeiro celebra visibilidade trazida por prêmio em Portugal Além de Márcio, o Brasil foi representado no pódio pelos cariocas Frederico Kumble e Claudia Barbieri. O júri contou com nomes como o escritor português Valter Hugo Mãe, o jornalista João Fernando Ramos e o diretor criativo da Livraria Lello, Hugo Cardoso

O concurso literário Contos da Quarentena, promovido pela centenária Livraria Lello, do Porto, em Portugal, ganhou as manchetes por ter se tornado um dos maiores sucessos em termos de participação popular no País. Mais de 5,6 mil novos escritores de 39 países concorreram a uma das seis vagas no pódio do prêmio. Entre os vencedores, há um goiano: o escritor Márci...