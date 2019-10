O escritor Fernando Safatle lança nesta terça-feira, a partir das 19h30, o livro A História Política e Econômica de Catalão e Outras Reminiscências, na sede da UBE Goiás. A obra analisa as transformações socioeconômicas que marcaram a trajetória de Catalão, suas repercussões e impactos na estrutura do poder. Compara também os acontecimentos que ocorreram em níveis nacional e regional e como eles influenciaram na vida política da cidade. Ao longo de 280 páginas, são analisados a Revolução de 1930, o golpe de 1964, a transição democrática e a hegemonia do MDB na política de Goiás e outros momentos. Além disso, a obra, segundo o autor, relata episódios do governo de Henrique Santillo nunca revelados antes, como a negociação para ser candidato a vice-presidente na chapa de Mário Covas nas eleições presidenciais de 1989. Safatle também analisa os planejamentos do governo de Santillo em relação aos de Mauro Borges e de Marconi Perillo. O autor descreve o livro como “uma narrativa sobre momentos importantes da política em Goiás escrita de forma leve e jornalística, amarrando e interagindo as transformações econômicas com as mudanças na superestrutura política.” Rua 21, nº 262, Centro. Entrada franca.

Cinema

“Quando Eu Gaguejo” tem sessão especial

O dia 22 de outubro é considerado o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Nesse sentido, a Cineflix Aparecida exibido nesta terça-feira, às 19 horas, o documentário norte-americano Quando Eu Gaguejo, de John Gomez. A sessão especial será gratuita, sujeita à lotação da sala. O longa-metragem traz um painel de 19 entrevistados que compartilham suas experiências de como a condição da gagueira impacta suas vidas. Os depoimentos são plurais, desde histórias trágicas, engraçadas e outras triunfais e inspiradoras.