Magazine Escritor e folclorista Bariani Ortencio é tema do documentário O Paulistinha e a Alma da Terra Curta-metragem será lançado hoje, às 10 horas, no YouTube; filme ficará disponível on-line também nas versões em inglês, espanhol, libras e audiodescrição

As diversas facetas do escritor Bariani Ortencio, 97 anos, podem ser acompanhadas no documentário O Paulistinha e a Alma da Terra, dirigido pelo jornalista Edson Luiz de Almeida. O curta-metragem será lançado hoje, às 10 horas, no YouTube, e resgata os 70 anos do folclorista dedicados à preservação e valorização da cultura popular goiana e brasileira. O filme fic...