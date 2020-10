Magazine Escolinha do Professor Raimundo estreia nova temporada com homenagens a personagens icônicos Crô, interpretado por Marcelo Serrado em Fina Estampa, Félix, sucesso de Mateus Solano em Amor à Vida, e Leleco, personagem de Marcos Caruso no fenômeno Avenida Brasil são algumas das figuras marcantes

A sexta temporada da Escolinha do Professor Raimundo estreia neste domingo, na TV Globo, e dia segunda-feira no Viva. E, nessa nova leva de episódios, uma turma nova vai chegar de surpresa para causar nas aulas do professor mais querido do Brasil: Crô, interpretado por Marcelo Serrado em Fina Estampa, Félix, sucesso de Mateus Solano em Amor à Vida, Leleco, personagem ...