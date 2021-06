Magazine Escolhido pelo público Documentário brasileiro A Última Floresta é premiado na mostra Panorama do Festival de Berlim

A base do filme foi a mitologia ianomami, que foi utilizada para denunciar a ação de garimpeiros e destruição da Floresta Amazônica. Foi o suficiente para A Última Floresta, do brasileiro Luiz Bolognesi, conquistar o Festival de Berlim e levar o prêmio do público da morta Panorama. O resultado foi anunciado neste domingo.A Última Floresta foi o único representante...