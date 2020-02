Magazine Escolha certa

l Para os sucos: escolha frutas com menor velocidade de oxidação, como goiaba, acerola, abacaxi e maracujá l Fuja dos embutidos: além de acostumar o paladar das crianças com o excesso de sal, o exagero pode causar hipertensão l Pão turbinado: troque as famosas bisnaguinhas por pãezinhos feitos de batata doce, mandioca ou ceno...