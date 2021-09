Magazine Erasmo Carlos deixa hospital após internação por Covid e defende vacina O cantor fez questão de destacar que ter se vacinado duas vezes foi muito importante para não ter maiores complicações com a doença

O cantor e compositor Erasmo Carlos, 80, recebeu alta nesta terça-feira (7) após ficar uma semana internado no hospital com Covid-19. Ele compartilhou um vídeo emocionado nas redes sociais agradecendo a todos e defendendo a importância da vacina. O cantor falou que não foi fácil superar a doença e que só conseguiu com a ajuda dos médicos, familiares, amigos, colega...