O cantor Erasmo Carlos, 80, foi internado nesta terça-feira (31) para continuar o tratamento contra Covid-19 . Na semana passada, ele usou seu perfil no Instagram para informar que teve teste resultado positivo para a doença no dia 26 de agosto e pediu orações para os fãs.

Desta vez, ele usou o perfil na rede social para falar da internação. "Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo".

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram mensagens desejando que ele se recupere logo e que vão continuar em uma corrente de oração pela saúde dele. "Vamos Mestre! Força para você. Já já estará de volta", escreveu o cantor Samuel Rosa, do Skank.

Erasmo já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus e estava cumprindo a quarentena. "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim", escreveu na legenda da publicação.

"Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para Covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido", disse o artista em vídeo.

Além de Erasmo, outras celebridades que já haviam tomado as duas doses do imunizante contraíram o vírus. Foi o caso do cantor Zeca Pagodinho, 62, que após cinco dias internado para realizar o tratamento, recebeu alta dia 19 de agosto.

O apresentador Silvio Santos, 90, também recebeu diagnóstico positivo para a doença. Após ser internado, Silvio deixou o Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo, no fim do dia 13 de agosto. Na volta para casa, ele disse: "Um soldado não desiste da guerra, e eu, mais uma vez, não vou desistir dessa".