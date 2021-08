Magazine Erasmo Carlos é diagnosticado com Covid-19: “Torçam por mim” Cantor afirmou que está no 3º dia de confinamento e pediu a torcida pela sua recuperação

O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 80 anos, disse nesta quinta-feira (26), por meio do Instagram, que foi diagnosticado com Covid-19. Ele afirmou que está no 3º dia de confinamento e pediu a torcida pela sua recuperação. “Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, testei positivo para Covid-19. Já estou no 3º dia de confinamento como m...