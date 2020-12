Magazine Era uma vez... Goiânia

Em uma fotografia, crianças brincam no trampolim art déco erguido no meio do lago em cena que mais parece ter saído de filmes de Wes Anderson. Em outra, moças muito bem vestidas posam para foto perto de roseiras. As imagens da década de 1950 feitas pelo fotógrafo Hélio de Oliveira revelam como o Lago das Rosas, primeiro parque projetado da capital, ajuda a contar parte ...