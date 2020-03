Turma da Mônica em… Ataque ao Coronavírus. Esse poderia ser o título de uma das aventuras dos personagens que divertem gerações há 60 anos, pois eles também entraram na luta contra o novo vilão da humanidade. Esse combate já promoveu façanhas como fazer o Cascão lavar as mãos e um plano infalível do Cebolinha dar certo. Em quarentena, os moradores do Bairro do Limoeiro preparam mais ofensivas ao inimigo invisível. O jonal O Estado de S. Paulo conseguiu com exclusividade detalhes sobre as próximas ações da Turma da Mônica em relação ao novo coronavírus.



A Mauricio de Sousa Produções (MSP) irá lançar nos próximos dias a cartilha Saiba Tudo sobre o Coronavírus - Parte 2, com apoio e selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e informações para a família inteira se prevenir contra a covid-19. Cascão, famoso por fugir da água, estampa a primeira página, segurando um contundente cartaz com a frase "Lave as mãos!". O material, que será publicado nas redes sociais da MSP e do Unicef, traz ainda orientações para idosos e pessoas com doenças crônicas.



"É um momento novo para todos nós. Percebemos que um grande desafio que os pais enfrentam é ocupar crianças e jovens nesse período em que não podem ter contato com os amigos", explica Mônica Sousa, diretora executiva da MSP. Para ajudar as famílias a permanecer em casa, o aplicativo Banca da Mônica (Android e iOS) está com 188 títulos abertos gratuitamente a partir de hoje. O acervo inclui dos quadrinhos clássicos aos personagens jovens. Historinhas e curiosidades também vêm sendo postadas nos perfis do Facebook e do Twitter (em ambos, @TurmadaMonica).



"Já fizemos mais de 200 campanhas institucionais sobre os mais diversos assuntos, desde o meio ambiente à saúde, passando pelos direitos da criança. Sentimos que é nossa responsabilidade levar esse tipo de informação ao nosso público", diz Mônica, inspiração para a protagonista inventada pelo pai, Mauricio de Sousa. Fazer um vídeo com cuidados diante da pandemia está nos planos da empresa.



Nada é impossível



Nem a bravinha mais amada do Brasil, embaixadora do Unicef desde 2007, pensaria em dar coelhadas nos meninos diante do plano infalível do Cebolinha revelado recentemente no Instagram @TurmadaMonica. A capa da primeira cartilha, Saiba Tudo sobre o Coronavírus, traz o garoto travesso de lápis vermelho na mão e um X sobre o vilão da vez, acima do título Plano de Proteção. Com informações do Ministério da Saúde, fala para as crianças sobre os principais sintomas e formas de contágio.



Os personagens da Turma da Mônica ilustram as informações, incluindo o fato de que ainda não há tratamento ou vacina para evitar a covid-19 e uma lista de recomendações de como todos podem se proteger. Entre outros itens está a atitude de cobrir o nariz e a boca com o braço ou um lenço quando tossir ou espirrar, gesto que parece complicado até para muito adulto entender a importância.



Higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão é a principal medida para atacar esse vilão, como lembram os amigos ao Cascão. "Lavar as mãos salva vidas!", ensinam no quadrinho em que o personagem está diante da pia do banheiro, elaborado para a ação contra o coronavírus nas redes sociais da Turma da Mônica. Em publicações e mensagens de WhatsApp, apareceram outros desenhos dele, mas eram anteriores. Cascão já havia aparecido lavando as mãos na campanha contra a gripe H1N1 e tomando banho em uma pegadinha de 1º de abril.



A produtora da Turma da Mônica vem montando também compilados temáticos de animações com os traços clássicos e com os pequeninos de Mônica Toy (na iniciativa chamada de Maratona M.I.G.O.S.); entre eles estão os episódios mais vistos da década e um especial com os bichos de estimação da turminha. A empresa dobrou a publicação de conteúdo durante a quarentena e promete postar novidades duas vezes por semana no YouTube da turminha (bit.ly/turmadamonicayt).



Cientistas



Em capítulos anteriores da luta contra esse vilão invisível, Magali e Milena emprestaram seus traços para homenagear as brasileiras Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (USP), e Jaqueline Goes de Jesus, pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP. O desenho é parte do projeto Donas da Rua da História. A dupla de cientistas liderou a equipe que desvendou o sequenciamento do genoma do novo vírus. Tudo com a rapidez de super-heroínas: só dois dias depois da confirmação do primeiro caso da doença no País.



Antes que algum Franjinha da vida real descubra cura ou vacina para a covid-19 para escrever um belo "FIM" para essa história, a maior arma contra o novo coronavírus é simples: ficar em casa e lavar as mãos.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.