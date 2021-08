Móveis e objetos de época, sejam autênticos ou reproduções, estão cada vez mais presentes na decoração. São peças que agregam, com muita classe, o estilo vintage aos ambientes. Muito bem-vindas nos mais diversos estilos, elas são ótimas para criar um contraste com o contemporâneo, dando uma outra cara para o espaço onde ele está inserido, assim como contribuem para a sofisticação. Além disso, tornam-se únicos e são carregados de histórias, passadas de geração em geração, transmitindo um significado especial para os moradores.

“Adoro mesclar peças novas com antigas e o segredo está no equilíbrio. Escolha um elemento de destaque: uma poltrona, um carrinho de chá ou uma mesa de centro. Às vezes é necessário reformá-los: trocar o tecido ou lustrar a madeira, mas sempre vale a pena”, comenta a arquiteta Isabella Nalon. Encontrar objetos antigos também não precisa ser nenhum sofrimento. Lojas e brechós especializados podem ser o ponto de partida para garimpar mobiliário e outros artigos de época que vão fazer toda a diferença em casa.

Máquinas de escrever, telefones antigos e luminárias são boas opções para dar um toque vintage aos ambientes. Outra alternativa é a restauração que acaba sendo um meio de trazer vida nova, além de economizar, já que há sempre alguém dispondo de um móvel antigo que não pretende mais empregar em sua casa. Mas nessa missão se engana quem pensa que recuperar um mobiliário velho é uma tarefa complicada. Em muitas situações, bem aplicada, uma demão de tinta ou de verniz já é suficiente para dar outra cara para o móvel.

Isabella ressalta que o mix entre os móveis de outrora e os com design atual costuma ser a receita para aqueles que têm apreço por um lar com memórias e com a sensibilidade de quem sabe valorizar o belo e não datado. “Somado ao charme, é certo que o antigo se valoriza ainda mais com o tempo. Fiz um projeto recente em que foi uma delícia inserir um telefone antigo de parede, bicicleta, máquina de escrever, lustres, e uma poltrona de leitura da década de 1960”, relembra a arquiteta que admite ser superfã de peças antigas.